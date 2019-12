Galatasaray ve Karşıyaka galip

Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçlarında Galatasaray TOFAŞ'ı 82-70, Karşıyaka da Mersin'i 83-72 mağlup etti.



Basketbolda, 25. Erkekler Teknosa Türkiye Kupası C Grubu'nda, Galatasaray Cafe Crown, Tofaş'ı 82-70 yendi.



Galatasaray Cafe Crown bu sonuçla, kupada ikinci galibiyetini aldı.



Maçın adamı seçilen Galatasaray Cafe Crown'dan Tufan'a ödülünü Konya Valisi Aydın Nezih Doğan verdi.



TOFAŞ: 70 - Galatasaray Cafe Crown: 82



Salon: 19 Mayıs

Hakemler: Rüştü Nuran xx, Özlem Yalman xx, Sencer Yılmaz



Tofaş: Mehmet xx 4, Osman xx 8, Onat x, Melih xx 2, Can xx 9, Butler xx 8, Mehmet xxx 12, Denison xx 10, Kolaric xx 5, İlkan xxx 12



Galatasaray Cafe Crown: Washington xxx 20, Tufan xxx 18, Caner xx 1, Rıfat xx 2, Polat xx 9, Rancik xx 5, Camel Nalga xxx 13, Evren xx 3, Can xx 8, Alican x, Jasaitis xx 3, Eren x



1. Periyot: 18-24

Devre: 35-44

3. Periyot: 50-73



C Grubu'nun diğer maçında ise, Pınar Karşıyaka, Mersin Büyükşehir Belediye'yi 83-72 yendi.



Pınar Karşıyaka: 83 - Mersin Büyükşehir Belediye: 72



Salon: 19 Mayıs

Hakemler: Recep Ankaralı xx, Uğur Özen xx, Erman Erdemli xx



Pınar Karşıyaka: Gökper xx 3, Birkan xx 7, Toolson xxxx 27, Holston xxx 18, Smith xxx 19, Furkan xx 9, Mihajlovic xx, Alper xx



Mersin Büyükşehir Belediye: Asım xx 8, Nedim x, Mijatovic x, Burak x, James xxx 17, İnanç xxx 18, Onur xx 4, Baron xxx 16, Frahm xx 9



1. Periyot: 19-22

Devre: 35-36 (Mersin Büyükşehir Belediye lehine)

3. Periyot: 59-59

Beş faulle çıkan: 39.37 İnanç (Mersin Büyükşehir Belediye)