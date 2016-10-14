Galatasaray ve Gençlerbirliği 91. kez

Galatasaray ile Gençlerbirliği, 15 Ekim 2016 tarihinde yapacakları maçla birlikte lig tarihinde yarın 91. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-kırmızılılar 48, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 152 golüne, Gençlerbirliği 97 golle yanıt verdi.

Gençlerbirliği kazanmayı unuttu

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-1 kazandı, Ankara'daki müsabaka 1-1 bitti.

Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 6 müsabakada da galibiyete ulaşamadı, 3 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.