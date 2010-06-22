Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Hollanda'dan red

T24 - Hollanda, Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’a da, “Ülkemizde kamp yapabilirsiniz, ancak güvenlik sorunları yüzünden amatör takımlar dışında hazırlık maçı oynamanıza izin veremeyiz” diyerek özel karşılaşma yasağı getirdi. Kulüplerimiz bu tavır üzerine rotayı Almanya’ya çevirdi



Hollanda emniyeti, güvenlik endişesini gerekçe göstererek Türk kulüplerine kapıları kapattı.



Hazırlık maçları programını yapmak için bir süredir bekleyen, ancak takvimini netleştiremeyen Galatasaray ile Fenerbahçe’nin uğradığı sıkıntı, acı bir gerçeği gözler önüne serdi. Sezon başı hazırlıklarının ilk ayağını 11-25 Temmuz tarihleri arasında Hollanda’da gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılıların, özel karşılaşmalar için yaptığı anlaşmalar güvenlik gerekçesiyle kabul görmeyince bir süredir uygulanan yaptırım gün ışığına çıktı.



Hollandalı yetkililerin, Türk takımlarının hazırlık maçları için yer istemelerine sürekli olarak olumsuz yanıt verdiği ve “Biz güvenlik sağlayamayız. Kamplarınızı burada yapabilirsiniz, ama hazırlık maçları için Türkler tehlike arz ediyor. Bu yüzden başka ülkelere gidin, orada oynayın. Burada sadece amatör takımlarla antrenman maçları yapabilirsiniz” teklifini getirdiği belirlendi.



Galatasaray’ın başında Hollanda futbolunun iki efsane ismi Frank Rijkaard ve Johan Neeskens’in bulunmasına karşın tavrın değişmemesi büyük bir şaşkınlık yarattı. Neeskens’in ilk takımı Nijmejen’den gelen maç teklifinin bile güvenlik engeline takıldığı belirtildi.



Galatasaray, Hollanda’nın katı tutumu nedeniyle kamp için rotasını Almanya’ya çevirdi. Fenerbahçe de Hollanda’nın geri adım atmaması yüzünden bu ülkede yapmayı planladığı kampı iptal ederek, Almanya’nın Stuttgart kentine gitme kararı almıştı.



Bu arada Hollanda emniyetinin, Trabzonspor’a da güvenliği gerekçe göstererek özel maç izni vermediği vurgulandı.







