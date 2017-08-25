Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elendiği rakipler, UEFA listesinde son iki sırayı paylaştı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması öncesi play-off ve ön eleme turlarında elendikleri Östersund ve Vardar, UEFA'nın yayınladığı sıralama listesinde son iki sırayı paylaştı.

Galatasaray'ın elendiği Östersund 3.945 puanla grup aşamasına kalan takımlar arasında son sırada yer alırken, Fenerbahçe'nin iki maçta 1 gol atıp, 4 gol yiyerek elendiği Vardar ise 5.125 puanla Östersund'un bir önündeki takım oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalan 48 takım arasından ilk 3'ü sırasıyla Arsenal, Zenit ve Lyon paylaştı.

Türkiye'yi bu kulvarda temsil edecek ekiplerden Başakşehir 10.340 puanla 38; Konyaspor da 9.840 puanla 39'uncu sırada yer aldılar.

UEFA'nın yaptığı bu sıralamada takımlar; özellikle son senelerdeki aldıkları sonuçlar olmak üzere Avrupa'daki performanslarına göre puanlanıyor.