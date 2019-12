Galatasaray ve Fenerbahçe'de stres diz boyu!

>Semih ve Edu Porto'da yok

UEFA Kupası'nda perşembe günü İsviçre'nin Bellinzona takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı Portekiz'in Porto ekibine konuk olacak Fenerbahçe, bu kritik randevular öncesinde benzer sorunlarla boğuşuyor. Ezeli rakiplerin ligdeki puan kayıpları, hem tribünleri hem de futbolcuları gerdi. Sarı-Lacivertilerin Hacettepe deplasmanında 2-1 kaybetiği maçta penaltıya sebebiyet verdiği için sarı kart gören kaleci Volkan, rakibi topu auta atınca, hakeme yüklendi ve oyundan atıldı.Buna karşılık Galatasaray'ın, Ali Sami Yen'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Sarı-Kırmızılı tribünlerden gelen küfürlere dayanamayan Antalyaspor'un kalecisi Ömer Çatkıç önce Lincoln'le sürtüştü, ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sezona Gaziantepspor mağlubiyetiyle başlayan ve 3 haftada sadece 3 puan toplayabilen Kanarya'da, Teknik Direktör Luis Aragones'in konumu tartışmaya açıldı. Steaua Bükreş'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne giremeyen ve ligde 3 hafta sonunda 5 puana ulaşabilen Cim Bom'da da Michael Skibbe eleştiri oklarının hedefine oturdu. Özellikle sakatlıklar sebebiyle son haftalarda kadro sıkıntısı yaşayan Süper Lig'in iki güzide kulübünün yeni transferleri de takımlarına katkı sağlamaktan çok uzak göründü.Hacettepe deplasmanına sakatlıkları bulunan Tümer, Edu, Lugano ve Semih'in yanı sıra Emre Belözoğlu'nu da getirmeyen Luis Aragones, Mor-Beyazlı takım karşısında yeni transfer Josico ile Can Arat'a ilk kez 11 kişilik kadroda şans tanıdı. Ancak stoperde yaşanan sıkıntıdan ötürü forma giyen Can, yaptığı iki kritik hatayla rakibe adeta 3 puanı hediye etti. Son anda kadroya katılan Aurelio'nun veliahtı Josico da vasatı aşamadı. Geçen yılın İspanya gol kralı Daniel Güiza ise gayretli görünse de futboluyla hâlâ takıma alışamadığını gösteriyor.Antalya beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, bir hafta boyunca 10 futbolcusundan eksik çalıştıklarına dikkat çeken Galatasaray'ın Alman çalıştırıcısı Skibbe ise özellikle savunma ağırlıklı kadrosuyla tenkit alıyor. Brezilyalı yıldızı Lincoln'ün formsuzluğundan dert yanan genç teknik adam, sağ kanattaki probleme de bir türlü çözüm bulabilmiş değil. Skibbe, Uğur, Linderoth ve Barış'ın sakatlıkları sebebiyle Antalya karşısında Hasan Şaş'ı bile sağ bekte oynatmak zorunda kaldı. Aynı Fenerbahçe gibi Sarı-Kırmızılıların yeni transferleri Milan Baros ve Harry Kewell takımı sırtlamaktan çok uzak bir form sergiliyor. 'Yabancılar'ın en iyisi Portekizli Fernando Meira ise Stuttgart'taki formunu mumla aratıyor.Luis Aragones, forvet hattında Daniel Güiza'dan istediği verimi alamazken, Semih'in oynamadığı maçlarda büyük sıkıntı yaşıyor. İspanyol teknik adam, bu mücadelelerde Alex de Souza'nın yeteneklerine bağımlı kalıyor. Emre Belözoğlu'nun da tam anlamıyla hazır olmaması orta alanda Kanarya'yı zor durumda bırakıyor. Aragones gibi Skibbe de, forvet hattından dert yanıyor. Nonda ve Ümit'in vasat futbolu, "Artık gol atmayı öğrenmemiz lazım." diyen Skibbe'ye hiç umut vermiyor. Arda Turan ve Ayhan Akman'ın inişli-çıkışlı grafiği de Cim Bom'un orta sahasına direkt tesir ediyor. Sezon başında kaleciler Aykut Erçetin ve Orkun'u yeterli görmeyen Sarı-Kırmızılılar, De Sanctis ile kalesini sağlama alırken, Hacettepe maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel'in ardında bekleyen Volkan Babacan ile Mert Günok'un ilerleyen haftalarda neler yapacağı merak konusu...