Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi sahnesinde

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçlarına çıkıyor. E Grubu mücadele eden sarı-kırmızılılar, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. D Grubu'nun yer alan sarı-lacivertliler ise Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak. Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakada Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak. 2 Karşılaşma da Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, bugün TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray'ın ilk 11'i

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Lokomotiv Moskova'ya karşı oynayacağı ilk 11'i önceden açıkladı. İşte sarı-kırmızılıların ilk 11'i:

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Kalesini gole kapattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk üç maçta rakiplerine gol fırsatı vermedi.

Sarı-kırmızılı ekip, H Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi West Ham ile ligde ilk üç haftayı gol yemeden geçen iki takımdan biri oldu.

Takımda 2 eksik

Galatasaray'da 2 futbolcu bugünki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe, Antwerp karşısında ilk galibiyetini arıyor

Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi.

Fenerbahçe, bugün rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

D Grubu'nda bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda hanesine 1 puan yazdırabilen Royal Antwerp ise dördüncü ve son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, bugün takımdaki yerlerini alamayacak.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, bugün üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'da Olympiakos ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Verstraete, Yussuf, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey



Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min Jae, Attila Szalai, Jose Sosa, İrfan Can, Osayi Samuel, Ferdi, Rossi, Pelkas, Berisha

Belçika takımlarıyla 8. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle bugün 8. kez karşı karşıya gelecek.

Royal Antwerp ve Anderlecht ile toplam 7 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 9 gol gördü.

Royal Antwerp'in zirve takibi sürüyor

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde 13 hafta geride kalırken, Royal Antwerp 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kupa 2'de Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçın ardından ligde 2 karşılaşmaya çıkan Belçika temsilcisi, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı, Cercle Brugge'ü ise 1-0 mağlup etti.

Royal Antwerp, Belçika Kupası'nda ise Westerlo'ya 2-1 yenilerek elendi.