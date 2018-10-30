Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının tamamlanmasının ardından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları açıklandı. Galatasaray "saha olayları" nedeniyle, Fenerbahçe ise "çirkin ve kötü tezahüratı" ile "talimatlara aykırı hareketleri" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

"1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORKulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.10.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü KORHAN ÖZEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi BURHAN CABİR UZUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ORHAN OVACIKLI'nın 29.10.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BOLUSPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR- TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü futbolcusu KEMAL CİNGİRT'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü idarecisi HAKAN HÜRFİKİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü antrenörü CAHİT TERZİ'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 28.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- TUZLASPOR A. Ş. Kulübü futbolcusu TANER KOÇ'un 27.10.2018 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR- TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A. Ş. Kulübü futbolcusu GÖKCAN KAYA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A. Ş. Kulübü futbolcusu NUMAN POLAT'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BAYRAMPAŞA Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- GEBZESPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan GEBZESPOR-KOZAN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- YENİ ORDUSPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YENİ ORDUSPOR Kulübü futbolcusu MUSTAFA KAYABAŞI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu BİLAL ÖZHAN'ın 27.10.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.10.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü'nün 27.10.2018 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."