Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Galatasaray, Bursaspor maçında Futbol Disiplin talimatının 46. Maddesi ve Yayın Talimatının 12. maddesi gereği “kulüp TV’sinin izinsiz görüntü alması suretiyle talimatlara aykırı hareket” nedeniyle ve Futbol Disiplin talimatının 53. maddesi gereği “çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle” PFDK’ya sevk edildi.



Fenerbahçe ise Karabük maçında Futbol Disiplin talimatının 49. maddesi gereği “stadyuma usulsüz seyirci alma” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti.



1- GENÇLERBİRLİĞİ’nin 29.08.2014 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig müsabakasında Futbol Disiplin talimatının 40. maddesi gereği “6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



2- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü’nün 30.08.2014 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-TORKU KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında Futbol Disiplin talimatının 53. maddesi gereği “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



3- TORKU KONYASPOR Kulübü’nün 30.08.2014 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-TORKU KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında Futbol Disiplin talimatının 53. maddesi gereği “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



4- GALATASARAY A.Ş’nin 30.08.2014 tarihinde oynanan BURSASPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasında Futbol Disiplin talimatının 46. Maddesi ve Yayın Talimatının 12. maddesi gereği “kulüp TV’sinin izinsiz görüntü alması suretiyle talimatlara aykırı hareket” nedeniyle ve Futbol Disiplin talimatının 53. maddesi gereği “çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle” PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



5- BURSASPOR Kulübü’nün 30.08.2014 tarihinde oynanan BURSASPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasında Futbol Disiplin talimatının 53. maddesi gereği “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



6- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. Kulübü oyuncusu RAJKO ROTMAN’ın 30.08.2014 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. -KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında Futbol Disiplin talimatının 43. maddesi gereği “kural dışı hareket” nedeniyle 31.08.2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



7- FENERBAHÇE A.Ş.’nin 31.08.2014 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında Futbol Disiplin talimatının 49. maddesi gereği “stadyuma usulsüz seyirci alma” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



8- TRABZONSPOR A.Ş. ve Kulüp Başkanı Sayın İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU’nun, 30.08.2014 tarihinde “Trabzonspor A.Ş. Kulübü resmi internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi gereği PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



9- GİRESUNSPOR’un 30.08.2014 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-GİRESUNSPOR PTT 1. LİG müsabakasında, Yayın Talimatı 19/1 maddesi, Futbol Disiplin talimatının 46. maddesi gereği “müsabakada medya sorumlusu görevlendirmemek suretiyle talimatlara aykırı hareket” nedeniyle, PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



10- ŞANLIURFA SPOR KULÜBÜ’nün 30.08.2014 tarihinde oynanan ŞANLIURFA-ADANASPOR A.Ş. PTT 1. LİG müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 53. maddesi gereği “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle ve Stadyum ve Güvenlik Komitesi talimatı, Stadyum ve güvenlik sınıflandırma kriterleri 117. Maddesi, Futbol Disiplin talimatının 46. maddesi gereği “tribün koltuklarının bir kısmının numaralarının okunmayı güçleştirecek derecede silik olması, bir kısmının ise numaralandırılmaması suretiyle talimatlara aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



11- KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ’nün 31.08.2014 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-ANTALYASPOR A.Ş. PTT 1. LİG müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 53. maddesi gereği “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



12- ANTALYASPOR A.Ş. ’un 31.08.2014 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-ANTALYASPOR A.Ş. PTT 1. LİG müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 53. maddesi gereği “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



13- KEÇİÖRENGÜCÜSPOR Kaleci Antrenörü ALPASLAN UYSAL’ın 31.08.2014 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜSPOR müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 41. maddesi gereği “müsabaka hakemine yönelik hakareti” nedeniyle 01.09.2014 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



14- TURGUTLUSPOR’un 31.08.2014 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-KARTALSPOR müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 40. maddesi gereği “5 futbolcusunun sarı kart 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir



15- AYDINSPOR 1923’ün 31.08.2014 tarihinde oynanan AYDINSPOR 1923-BAYRAMPAŞASPOR müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 52. maddesi gereği “taraftarlarının yanıcı ve patlayıcı madde kullanması, sahaya yabancı madde atması suretiyle saha olayları” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



16- FETHİYESPOR’un 31.08.2014 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-MENEMEN BELEDİYE müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 53. maddesi gereği “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



17- YENİMALATYA SPOR’un 31.08.2014 tarihinde oynanan YENİMALATYA-OFSPOR A.Ş. müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 52. maddesi gereği “taraftarlarının yanıcı ve patlayıcı madde kullanması suretiyle saha olayları ” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



18- SARIYER SPOR KULÜBÜ’nün 31.08.2014 tarihinde oynanan SARIYER-BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 52. maddesi gereği “taraftarlarının sahaya yabancı madde atması ve stadyum koltuklarının kırılması suretiyle saha olayları ” nedeniyle ve Futbol Disiplin talimatının 53. maddesi gereği “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



19- BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR’un 31.08.2014 tarihinde oynanan SARIYER-BİRLİK NAKLİYAT DÜZYURTSPOR müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 52. maddesi gereği “taraftarlarının yanıcı ve patlayıcı madde kullanması suretiyle saha olayları ” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.



20- KAHRAMANMARAŞ A.Ş.’nin 31.08.2014 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞ A.Ş. – MKE ANKARAGÜCÜ müsabakasında, Futbol Disiplin talimatının 46. maddesi gereği “müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesi suretiyle talimatlara aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ ya sevkine karar verilmiştir.