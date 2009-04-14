Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'da



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'i, PFDK'ya sevketti. Fenerbahçe Kulübü'nün de, taraftarının çirkin tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.





Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki olaylı derbinin ardından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nu yoğun bir mesai bekliyor.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi bitti; ancak tartışmalar sürüyor... Maçın ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın, Türkiye Futbol Federasyonu hakkındaki iddiaları hala konuşuluyor.



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, işte bu açıklama üzerine, Polat'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedilmesine karar verdi. Ayrıca, maçın sonundaki olaylara karışan Galatasaraylı Sabri ve Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in de görüntülere dayanarak PFDK'ya sevkleri yönünde karar alındı.



Bu iki futbolcunun davranışları temsilci raporlarında yer almamıştı. Fenerbahçe Kulübü de taraftarının yaptığı çirkin tezarühat nedeniyle PFDK'ya sevkedildi.



Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı derbinin ardından acil toplantı kararı aldı. Toplantıda, tansiyonun düşürülmesi için itidal çağrısı yapılması ve önemli uyarılarda bulunulması bekleniyor.



Kırmızı kart gören futbolcular, Lugano, Semih, Arda ve Emre Aşık'ın disiplin talimatnamesinin 34. maddesine göre en az 3’er maç ceza almaları bekleniyor.



Emre Aşık'a kafa atarak olayların fitilini ateşleyen Lugano'nun, maç sonrası açıklamaları yüzünden farklı bir ceza almasının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.



Sezon başından bu yana yaşanan tribün olayları nedeniyle sınırda olan Galatasaray Kulübü'ne ise ağır ceza verilmesi bekliyor. Gözlemcilerin raporlarına göre sarı kırmızılı kulübe çirkin tezahürattan seyircisiz, saha olayları yüzünden de kapatma cezası gelebilir.