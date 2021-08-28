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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

Temsilcilerimiz ilk maçlarını 16 Eylül tarihinde yapacak

28 Ağustos 2021 12:43

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç takvimi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin grup etabındaki rakipleri belli oldu.

Kura çekimi sonrasında Galatasaray E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya takımlarıyla eşleşti.

Fenerbahçe ise Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile D Grubu'nda yer aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi açıklandı.

Galatasaray'ın fikstürü

16 Eylül | Galatasaray-Lazio | 19.45

30 Eylül | Olympique Marsilya-Galatasaray | 22.00

21 Ekim | Lokomotiv Moskova-Galatasaray | 22.00

4 Kasım | Galatasaray-Lokomotiv Moskova | 19.45

25 Kasım | Galatasaray-Olympique Marsilya | 19.45

9 Aralık | Lazio-Galatasaray | 22.00

Fenerbahçe’nin fikstürü

16 Eylül | Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe - 22.00

30 Eylül | Fenerbahçe-Olympiakos - 19.45

21 Ekim | Fenerbahçe-Antwerp - 19.45

4 Kasım | Antwerp-Fenerbahçe - 22.00

25 Kasım | Olympiakos -Fenerbahçe - 22.00

9 Aralık | Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt - 19.45.

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