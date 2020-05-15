Galatasaray ve Fenerbahçe, Mert Çetin için karşı karşıya!

Galatasaray ve Fenerbahçe, Serie A takımlarından Roma'da forma giyen 23 yaşındaki Mert Çetin transferi için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, bu planlamalarda büyük rol oynuyor.



38 yaşındaki oyuncu, savunma için Milli Takım’dan arkadaşı Mert Çetin’i gözüne kestirmiş durumda. Emre Belözoğlu, Roma’lı yöneticilerle bire bir görüşmeye hazırlanıyor.



Roma ile anlaşma sağlanırsa Emre, başta Galatasaray olmak üzere başka takımların da istediği başarılı stoperi bizzat ikna edecek.

Galatasaray'ın planı hazır

Sarı-Kırmızılılar, Luyindama’nın sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından devre arasında 23 yaşındaki stoper için girişimlerde bulundu.



Galatasaray, Mert ile anlaşsa da Roma’yı ikna edemedi ve transfer suya düştü. İtalyan devinin artık kiralamaya sıcak bakması, Aslan’ın yeniden harekete geçmesini sağladı. Galatasaray, ocak ayında olduğu gibi yine Mert Çetin ile kısa sürede anlaşma sağlanacağına inanıyor.