Galatasaray ve Fenerbahçe istatistiklere meydan okudu

Dünya’nın önde gelen ‘futbol istatistikleri’ firmalarından Opta, Süper Lig’in ilk 4 haftasında ‘Gol Beklentisi’ sistemiyle takımların pozisyonları nasıl değerlendirdiğini analiz etti.

Kaleye çekilen şutların ‘gol olma’ ihtimalini önceki yaklaşık olarak 300.000 şutun örneklem alan veritabanını kıyaslayan sistemin verilerine göre Fenerbahçe, olması gerekenden 4 gol fazla yedi.

Süper Lig’de 5’inci haftaya kadar ‘en çok gol atan takım’ unvanını elinde bulunduran Galatasaray ise yine aynı verilere göre 6.31 gol bulması beklenirken, 11 gole ulaştı. Sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, attığı 5 golle ilk 4 haftanın en golcü oyuncusu oldu. Gomis'i 4 golle takım arkadaşı Tolga Ciğerci takip etti.