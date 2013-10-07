Galatasaray ve Fenerbahçe borsada düşüşte, Beşiktaş yükselişte

Akhisarbelediyespor’a 2-1 kaybeden Galatasaray, Borsa İstanbul ’da da kayıp. Açılıştan itibaren Galatasaray hisselerindeki düşüş yüzde 3’ü bulurken hisse fiyatı 28.50’ye geriledi.

Trabzonspor ile dün berabere kalan Fenerbahçe hisseleri de hareketli. Fenerbahçe hisselerinde de yüzde 3’ü bulan kayıplar hisse fiyatının 33.50 liraya inmesine neden oldu.

Cumartesi günü Eskişehirspor karşısında kazanan Beşiktaş Borsa İstanbul’un da en çok kazananı. Beşiktaş hisseleri açılıştan beri yüzde 5 değer kazandı ve 2.45 liraya yükseldi. Trabzonspor ise yüzde 1’lik yükselişle güne başladı.