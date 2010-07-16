T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde saat 14.30'da çekilen kuralar sonucunda Galatasaray OFK Belgrad-Torpedo Zhodino galibiyle ve Vikingur'u geçmesi halinde de Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen oldu.
Beşiktaş ilk maçı Çek Cumhuriyeti'nde 29 Temmuz'da oynayacak.
Galatasaray ilk maçı kendi sahasında oynayacak. OFK-Torpedo maçında ise ilk maç 2-2 sonuçlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçlarının ilki 29 Temmuz, ikincisi ise 5 Ağustos'ta oynanacak.
Galatasaray ve Beşiktaş, 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde Trabzonspor'un da katılımıyla 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde gruplara kalabilmek için play-off maçları oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kura çekimleri ise 6 Ağustos Cuma günü yapılacak.