Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

T24 -

Beşiktaş ilk maçı Çek Cumhuriyeti'nde 29 Temmuz'da oynayacak.Galatasaray ilk maçı kendi sahasında oynayacak. OFK-Torpedo maçında ise ilk maç 2-2 sonuçlandı.UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçlarının ilki 29 Temmuz, ikincisi ise 5 Ağustos'ta oynanacak.Galatasaray ve Beşiktaş, 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde Trabzonspor'un da katılımıyla 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde gruplara kalabilmek için play-off maçları oynayacak.UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kura çekimleri ise 6 Ağustos Cuma günü yapılacak.