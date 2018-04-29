Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. hafta derbisinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş\'ın ilk 11\'leri belli oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 19:00\'da oynanacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus\'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

İki takım sahaya şu 11\'le çıkacak

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo