Galatasaray ve Beşiktaş'ın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ve Beşiktaş'ın tribün olaylarına sahne olan iki maçını karara bağladı. Kurul, tribünde copla bazı taraftarların dövülmesi nedeniyle Beşiktaş'a ve Gaziantepspor maçında yaşananlar nedeniyle Galatasaray'a 100'er bin lira para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun yaşanan tribün olayları nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'a verdiği cezalar belli oldu.

Orduspor karşılaşmasında tribünde yaşanan 'dayak' olayı nedeniyle Beşiktaş kulübüne 100 bin lira para cezası verildi.

Geçen hafta oynanan maçta Teknik Direktör Samet Aybaba aleyhine slogan atan bazı taraftarlar protokol tribününden inen bazı kişiler tarafından dövülmüştü.

Olaya karıştığı iddiası ile mahkemeye sevk edilen 3 kişiden 2'si serbest bırakılırken, Sedat Peker'e yakınlığıyla tanınan Rauf Büyük tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Olaylarla ilgili Beşiktaş yöneticilerinden Tamer Kıran da istifa etmişti.

Kurul, Gaziantep maçında yaşananlar nedeniyle Galatasaray'a da 100 bin lira para cezası verdi.

Gaziantep'teki maç öncesi bazı Galatasaray taraftarlarının stada biletsiz girmek istemesi üzerine arbede yaşanmış, polisin müdahale ettiği olaylar sırasında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi kullanılan gazdan etkilenmişti.

Kurulun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 28.04.2013 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.04.2013 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle GALATASARAY A.Ş.'nin, toplam 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.04.2013 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ORDUSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi.