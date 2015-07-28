Şampiyonlar ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile yarın karşılaşacak Shakhtar Donetsk'in orta saha oyuncusu Marlos Bonfim, maç öncesi, "Galatasaray ve Beşiktaş, Shakhtar'ı destekleyecek" dedi.

'Türkiye Ligi'ni yakından tanıyorum'

Fenerbahçe iyi bir takım. Onları tanımak için son maçlarını izlemeye gerek yok. İşimiz çok kolay olmayacak. Ben Türkiye Lİgi'ni yakından takip ediyorum. Hocamızla rakibimize hazırlanmak için de bir çok maç izledik.

'Galatasaraylı ve Beşiktaşlılar bizi destekleyecek'

Mircea Lucesci Türkiye'de iyi işler yaptı. Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının Shakhtar'ı destekleyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına coşkulu bir destek vereceğine eminim ama bu bize de yarayacaktır.