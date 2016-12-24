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Spor

Galatasaray ve Beşiktaş Mavraj'ın peşinde

Arnavut basını FC Köln'de forma giyen Mergim Mavraj'ın Türkiye'ye gidebileceğini yazdı

24 Aralık 2016 16:42

Transfer döneminde defansa takviye yapmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, Köln'ün stoperi için karşı karşıya geldi. 

Beşiktaş ve Galatasaray'ın, Bundesliga takımlarından FC Köln'de forma giyen Arnavut asıllı Alman stoper Mergim Mavraj'ı transfer etmek istediği öne sürüldü. 

Arnavut basını, Mergim Mavraj'ın Türkiye'ye gelebileceğini yazarken, Köln, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Mavraj'ı devre arasında elden çıkartmaya sıcak baktığı belirtildi.

1.89 boyunda olan 30 yaşındaki Arnavut asıllı Alman stoper Mavraj, sol ayağını kullanıyor. 

 

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BeşiktaşGalatasarayBundesliga Mergim Mavrajtransfer

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