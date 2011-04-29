-GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ KAMPA GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Galatasaray, Beşiktaş ile yarın oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından, topla 5'e 2 ve kondisyon çalışmaları yaptıkları bildirildi. Futbolcuların 1,5 saat süren idmanın son bölümünde topla pozisyon çalışması gerçekleştirdikleri kaydedildi. Antrenmana, sakatlığı olan ve tedavisi süren futbolcular dışında tüm oyuncuların katıldığı açıklandı. Sakatlığı süren oyunculardan Yekta, Kewell ve Cem'in kondisyoner eşliğinde çalışmalarına devam ettiği, Stancu'nun ise fizyoterapist eşliğinde sahada koşu yaptığı belirtildi. Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maç için kampa girdi.