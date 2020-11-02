Galatasaray ve Beşiktaş dibe vurdu

ING Basketbol Süper Ligi’nde 6.hafta tamamlanırken son iki sırada Galatasaray ve Beşiktaş yer aldı.



Galatasaray, 6 maçta 2 galibiyet elde etti. 7 puanla 15.sırada yer alan sarı kırmızılıları, 6 maçta hiç galibiyet alamayan ve 5 puanla Beşiktaş takip etti.

Sarı-kırmızılılar düşük bütçeli takımlara yenildi

Küme düşme ihtimalindeki iki takım, eski oyuncuları ile ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle ceza almış ve sezona 1 puan eksik başlamıştı.

Galatasaray takım maliyetini 1 milyon doların altına indirdikten sonra, kadronun kötü yapılanması nedeniyle daha düşük bütçeli takımlara yenildi.



Takımı genç oyuncularla yenileyen Beşiktaş beklediği verimi alamadı ve 1993-1994 sezonundan beri ilk kez üst üste 8 maç kaybetti.

Kadınların basketbol ligindeki performansı daha iyi

14 takımlı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde lider olan Fenerbahçe’yi, Galatasaray 2.sırada takip ederken, Beşiktaş 2 galibiyet ile 10.sırada yer alıyor.