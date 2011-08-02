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Spor

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DERGİLERİ BEYAZ KAPAKLI İSTANBUL (A.A)

02 Ağustos 2011 14:08

-GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DERGİLERİ BEYAZ KAPAKLI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin dergilerinin Ağustos ayı sayıları beyaz kapakla çıktı. İki kulübün dergilerinin kapaklarında sadece kulüp ismi yer alırken, kalan kısımlar ise beyaz bırakıldı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden derginin tanıtımı ile ilgili yapılan açıklamada, ''Galatasaray Dergisi'nin yeni sezonunun ilk sayısı, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı'nın 2011-12 sezonu başında açtığı beyaz sayfanın ruhuna uygun olarak sade beyaz kapakla çıkıyor'' denildi. Şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü'nün dergisi de beyaz kapağıyla bayilerdeki yerini aldı.

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