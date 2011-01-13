-GALATASARAY VARDAR'I ANDI İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Galatasaray Kulübü Genel Sekreter Yardımcısı ve Divan Kurulu Üyesi Turgay Vardar, ölümünün 5. yılında anıldı. Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan Turgay Vardar Basın Odası'ndaki anma törenine Galatasaray Futbol A.Ş'de Basın ve Operasyon Yönetmeni ve Galatasaray Tv Yayın Yönetmeni Hasan Tankaya, Futbol Takımı İdari Menajeri Cenk Ergün ile Turgay Vardar'ın eşi Hülya Vardar katıldı. Hasan Tankaya, Turgay Vardar'ın Galatasaray Kulübü'ne ve basın dünyasına önemli hizmetler yaptığını kaydederek, ''İnsana yaklaşımıyla, hepimize örnek bir insandı. Meslektaşlarına sahip çıktı. Her geçen gün onu daha çok özlüyoruz'' dedi. Hülya Vardar ise Turgay Vardar'ın hatırlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, ''Galatasaray Kulübü'nün bir üyesi olmaktan her zaman onur duyuyoruz. Turgay bizim için sanki hiç ölmemiş gibi'' şeklinde konuştu. Hülya Vardar, Turgay Vardar'ın Türkiye'ye ilk kez 1997-98 yılında Şampiyonlar Ligi maçında getirdiği basın akreditasyon sisteminin, bugün tüm statlarda tüm maçlar için uygulandığını da ifade etti. Törende 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Katılımcılara Turgay Vardar'ın da sevdiği akide şekeri ikram edildi.