Galatasaray, Valencia ile karşılaşıyor

Sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray Futbol Takımı oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti.



İkinci hazırlık maçında Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.

Zürih'ten 16 Temmuz'da Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam eden Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında bugün İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.



Marcelino Garcia Toral yönetiminde geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'yı dördüncü sırada tamamlayan rakibimiz Valencia bu sezon kadrosunu Inter'den Kondogbia ve Lyon'dan genç stoper Diakhaby ile güçlendirdi.

Galatasaray-Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda?

İsviçre'nin Fribourg kentinde Stade St. Leonard'daki karşılaşma 18.30'da başlayacak. Galatasaray-Valencia maçı D Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak. Fatih Terim, PSV yenilgisi sonrası bu maça büyük önem veriyor. Bazı oyuncuların son şansı olarak görülüyor.

Galatasaray, Valencia maçının ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.