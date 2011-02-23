-GALATASARAY ÜST TURA ÇIKMA ŞANSINI YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2. tur (K) Grubu 5. maçında İtalya'nın Pepsi Caserta takımına 64-54 yenilen Galatasaray Cafe Crown, bir üst tura çıkma şansını yitirdi. İlk dakikalarının karşılıklı basketlerle geçildiği karşılaşmada Pepsi Caserta, pota altını iyi kullanarak, mücadeleye ağırlığını koydu. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Galatasaray Cafe Crown karşısında uzun oyuncuları Williams ve Garri ile pota altında üst üste basketler bulan İtalyan temsilcisi, ilk periyodu 22-14 önde geçti. İkinci periyotta sert savunma yaparak, sarı-kırmızılı takıma fazla sayı şansı tanımayan Pepsi Caserta, organize hücumlarla sayı üretti ve 12. dakikada farkı 14 sayıya (14-28) çıkardı. Galatasaray Cafe Crown, hem savunmada hem de hücumda oldukça kötü bir mücadele sergilerken, konuk takım Colussi ve Koszarek'in uzak mesafeden kaydettiği basketlerle ilk yarıyı, 21 sayı farkla 41-20 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray Cafe Crown, ilk yarının tam tersi bir görüntü ortaya koyan Pepsi Caserta karşısında Shumpert, Johnson, Shipp ve Tutku'nun basketleriyle 16-1'lik bir seri yakalayarak, 25. dakikada farkı 6 sayıya (36-42) indirdi. Ancak sarı-kırmızılı takımın ortaya koyduğu baskılı mücadeleyi Doornekamp ve Koszarek'in basketleriyle savuşturan İtalyan temsilcisi, skor bulmaya devam ederek farkı tekrar açtı ve son çeyreğe 52-40 önde girdi. Son periyotta kontrollü bir mücadele ortaya koyan Pepsi Caserta, yaptığı etkili savunmayla Galatasaray Cafe Crown'un farkı kapatmasına izin vermedi. Sarı-kırmızılı takım hücumda zayıf kalırken, yakaladığı farkı iyi değerlendiren İtalyan ekibi, karşılaşmadan 64-54 galip ayrıldı ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. Grupta yapılan diğer karşılaşmada ise İspanya'nın Asefa Estudiantes takımı, Çek Cumhuriyeti'nin CEZ Nymburk ekibini deplasmanda 88-86 mağlup ederek, bir üst tura adını yazdırdı. Galatasaray Cafe Crown, gruptaki son maçını deplasmanda Asefa Estudiantes ile yapacak. Bu arada karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile bazı yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Salon: Ayhan Şahenk Hakemler: Dubravko Muhvic xx (Hırvatistan), Matej Boltauzer xx (Slovenya), Elias Koromilas xx (Yunanistan) Galatasaray Cafe Crown: Johnson x 7, Caner x 2, Shipp x 7, Rancik x 4, Andric x 8, Evren x, Shumpert xx 15, Tutku xx 9, Ermal x 2, Haluk x Pepsi Caserta: Di Bella xx 5, Bowers x 4, Ere xx 8, Jones xx 5, Williams xxx 13, Garri xx 6, Doornekamp xxx 8, Koszarek xxx 10, Colussi xx 5 1. Periyot: 14-22 Devre: 20-41 3. Periyot: 40-52 5 Faulle Çıkan: 38.23 Shipp (Galatasaray Cafe Crown)