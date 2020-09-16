Galatasaray Üniversitesi kampüsünde kedi beslemek yasaklandı; "kediler 3 gün aç ve susuz bırakıldı"

Galatasaray Üniversitesi Sokak Hayvanlarını Koruma Kulübü, üniversite yönetimi tarafından alınan karar ile kampüsteki kedilerin beslenmesinin yasaklandığını açıkladı. Karara sosyal medyadan birçok hayvansever tepki gösterdi.

GSÜ Sokak Hayvanlarını Koruma Kulubü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rektörlük tarafından alınan karar ile kampüste kedilerin beslenmesinin yasaklandığı ve kararın hafta sonu uygulanmaya başlanması nedeniyle kedilerin 3 gün boyunca kampüs içerisinde aç ve susuz bırakıldığı ifade edildi.

Kediler için yapılan yuvaların da kırılarak çöpe atıldığının belirtildiği açıklamada, hayvanseverler dayanışmaya davet edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Galatasaray Üniversitesi'nde 2017 Aralık ayından beri kampüs canları için mama dağıtımı, sahiplendirme, kısırlaştırma, tedaviye ulaştırma ve maddi destek olma gibi konularda çalışmalar yürüten bir kulübüz.

Galatasaray camiasının bütün bileşenleri tarafından destek ve takdir görerek özveriyle çocuklarımızı büyüttük ve büyütmeye de devam edeceğiz. Her zaman okul yönetiminin uyarları doğrultusunda dikkatli olmaya çalışarak faaliyetlerimizi yürüttük. Bu süreçte beslenme noktalarımız azaltıldı. Erişimi az olan çocukları ellerimiziyle beslemeye çalıştık. Yine de yılmadık.

Pandemi döneminde zorluk çekmemeleri için harçlıklarımızla depolu mama ve su kapları aldık. Gönüllü arkadaşlarımız canlarını ortaya koyarak okula besleme yapmaya gittiler. Fakat kimsenin okulda olmadığı bu dönemde şimdi çok büyük bir zorlukla karşı karşıyayız! Rektörlük tarafından alınan gerekçesiz ve ani kararla sahil kampüste kedilerin beslenmesi yasaklandı. Kedilerin en büyük ve sevdikleri yuvası kırılarak çöpe atıldı. Diğerleri ise erişemeyecekleri Yiğit Okur kampüsüne taşındı.

Tüm bunlar özellikle kampüse erişimin yasak olduğu hafta sonu gerçekleştirilerek kedilerimiz 3 gün boyunca aç ve susuz bırakıldı.Yıllardır düzeni kurulu olanların, ürkeklerin, anne ve yavru kedilerin arka tarafa taşınması mümkün değildir. Taşımak denense bile bütün düzenleri bozulacak bu sebeple Çırağan caddesinden geçmeye başlayacaklardır. Bu onlar için ölüm demek. Bu sebeple 6199 sayılı kanun gereği kamusal alanda hayvanların beslenmesinin engellenmesini, aç ve susuz bırakılmasını reddediyor, sizi de bizlere destek olmaya çağırıyoruz."

Kararla ilgili sosyal medyada #GsuKedilerineSahipCik etiketi açıldı.

Etiket altında şu tepkiler verildi:

''@Galatasaray_Uni kedilerine sahip çık! Biz mezunlarınızı ve öğrencilerinizi üzmeyin @Galatasaray_Uni! #gsukedilerinesahipcik #catlivesmatter''

''Üniversiteni keşfet : Gsu kedilerin gizlilikle beslendiği, yönetim tarafından aç bırakıldığı bir kurum olmaya doğru gidiyor. #GsuKedilerineSahipCik''

''Sahil kampüste kedi görmek istemiyorsanız önce aslan heykelini kaldırın #GsuKedilerineSahipCik''

''GSU’deki kediler, renovasyon zamani yıkabileceğiniz bir duvar, kaldırıp atacağınız bir masa, hurdacıya satacağınız bir bank değildir. Galatasaray Üniversitesi’nin tek sahibi kedilerdir, siz ne yaparsanız yapın, sahil ve kara tarafında her zaman olacaklar. #GsuKedilerineSahipCik''

''Lütfen 4 ayaklı dostlarımıza sahip çıkın. Dünya sadece bizim değil. Tüm canlılar olarak paylaşıyoruz dünyayı. #GsuKedilerineSahipCik''

''Üç gün boyunca bu canlıları aç ve susuz bıraktınız, yuvalarını parçaladınız, mama kaplarını çöpe attınız. Bu kötülüğün herhangi bir açıklaması olmadığından mı hala susuyorsunuz? @Galatasaray_Uni #GsuKedilerineSahipCik''