Galatasaray Üniversitesi: Binasız üniversite olur hocasız üniversite olmaz

Galatasaray Üniversitesi’nde, KHK’larla ihraç edilen akademisyenlere dair üniversitede bir basın açıklaması düzenlendi.

“Binasız üniversite olur, hocasız üniversite olmaz” başlıklı açıklamada, üniversitelerin temel görevinin ifade hürriyeti, özgür düşünce ve araştırma ortamının sağlanması olduğu belirtilerek ihraç edilen akademisyenlerin görevlerine iade edilmesi talep edildi. Yapılan açıklama şöyle:

KHK yoluyla gerçekleştirilen ihraçlar keyfî ve hukuksuzdur. Üniversitelerin temel niteliği olan düşünce, araştırma ve ifade özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırmaktadır. Meslekten ihraç edilen akademisyenler hangi kanıtlara dayanılarak suçlandıklarını bilmemekte ve kendilerini savunma hakları ellerinden alınmaktadır. Üniversitenin yarınını öngöremediğimiz bu belirsizlik ortamı, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm üniversite bileşenlerini kaygılandırmaktadır. Zira üniversitelerde öğretim ve araştırma faaliyetleri sürdürülebilir olmaktan hızla uzaklaşmakta ve Türkiye üniversitelerinin uluslararası saygınlığı gitgide azalmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi’nden öğretim elemanları olarak siyasi ve idari yetkilileri, KHK yoluyla yapılan hukuksuz ihraçları durdurmaya, herhangi bir somut kanıta dayanmaksızın şu ana dek meslekten ihraç edilmiş olan tüm meslektaşlarımızı görevlerine iade etmeye ve hukuk devletinin temel prensiplerine uymaya davet ediyoruz.