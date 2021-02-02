Galatasaray Üniversitesi akademisyenlerinden Boğaziçi Üniversitesi'ne destek: Gözaltındaki ve tutuklanmış öğrenciler derhal serbest bırakılmalı

Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'den milletvekili ve belediye başkan aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Akademisyenler, "Bilimsel özgürlük için şart olan özerk üniversite mücadelelerinde; öğrencilerin ve meslektaşlarımızın yanındayız" Boğaziçi Üniversitesi direnişine destek mesajı verdi.

"Galatasaray Üniversitesi'nden Akademisyenler" imzalı metinde, "Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atanmasına karşı gelişen ve demokratik özerk üniversite taleplerini yükselten harekete yönelik saldırıyı ülkemizin geleceğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bunun uzunca süredir üniversiteleri bir emir komuta zinciri halkası haline getirme çabasının parçası olduğunu düşünüyoruz. Bir üniversiteyi üniversite yapan, ne öğretim üyesi sayısı, ne öğrenci sayısı, ne de başka bir nicel kriterdir. Bugün dünyanın en saygın üniversitelerinin ortak özelliği özerk bir işleyişe sahip olmaları ve akademik özgürlüğe sınır koymamalarıdır. Bu atamaya karşı Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin, akademisyeniyle, öğrencisiyle, mezunuyla, idari personeliyle sergilediği kolektif direniş üniversite idealini ve demokrasiyi savunmak içindir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bilimsel özgürlük için şart olan özerk üniversite mücadelelerinde; öğrencilerin ve meslektaşlarımızın yanındayız. Gözaltındaki ve tutuklanmış öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını, üniversitelere dönük polis müdahalesinin sonlandırılmasını ve rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesini talep ediyoruz." denildi.