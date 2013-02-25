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Spor

Galatasaray, Umut Bulut'u alıyor

Umut Bulut'un bonservisi için sarı kırmızılılar satın alma opsiyonunu kullanacak

25 Şubat 2013 13:43

Devre arası gelen yıldızlar sonrası yedek kalan Umut Bulut’un bonservisinin Toulouse’dan alınacağı öğrenildi.

Sneijder ve Drogba gibi yıldızların gelmesiyle kulübeye de gitse, 3. forvet konumuna da düşse Terim ve G.Saray, Umut Bulut’tan vazgeçmeyecek.

Ligin ilk yarısında müthiş bir form grafiği çizen, ligde attığı 12 golle liderlikte ve 2 golle G.Saray’ın, F.Bahçe’yi Süper Kupası’da mağlup etmesinde büyük pay sahibi olan Umut Bulut, yedek kalsa da gözden çıkartılmayacak.

Toulouse‘dan Umut’un bonservisini alınacak. Terim’in de profesyonelliğini her zaman takdir ettiği Umut’un bonservisi için sarı kırmızılılar satın alma opsiyonunu kullanacak.

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