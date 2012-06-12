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Spor

Galatasaray, Umut Bulut'u 1 yıllığına kiraladı

Galatasaray, Trabzonspor’dan geçen yıl Fransa’nın Toulouse takımına transfer olan milli forvet Umut Bulut için görüşmelere başlandığını açıkladı

12 Haziran 2012 19:19

Galatasaray, Umut Bulut'u futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiradı.

Forvetine iki takviye yapmak için transfer çalışmaları yapan Galatasaray, Trabzonspor’dan geçen yıl Fransa’nın Toulouse takımına transfer olan milli forvet Umut Bulut için görüşmelere başlandığını açıkladı.

NTV Spor'un haberine göre ise sarı kırmızılı kulüp, satın alma opsiyonuyla Bulut'u bir yıllığına kiraladı.

Geçen haftalarda basında yer alan iddiaların gerçeklik payı olduğu bugün Galatasaray'ın İMKB'ye gönderdiği açıklama ile ortaya çıktı.

Geçen sezon Fransa Ligi’nde 5 gol atan 29 yaşındaki futbolcu için Toulouse Kulübü’nün 4.5 milyon Euro bonservis istediği belirtiliyor.

Bulut'un Fransız ekip ile 2014 yılına sözleşmesi bulunuyor.

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