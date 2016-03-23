Galatasaray, ULEB Eurocup'ta yarı finalde

ULEB Eurocup'ta yarışan Galatasaray Odeabank, Bayern Münih'e karşı üstün bir mücadele verdiği karşılaşmayı 72-59 kazandı. Galatasaray bu skorla yarı finale uzandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Galatasaray tempoyu yükselterek ihtiyacı olan farkı yakalamak için ikili sıkıştırmalarla Bayern Münih'i düzenden çıkardı. Micov'un 4'e geçmesinin ardından oyunu açan Galatasaray Sinan'ın organizasyonunda dışarıdan şutları buldu ve 8. dakikada 20-8 öne geçti.

İlk periyot 23-14 Galatasaray lehine geçilirken Lasme'nin 3 faule ulaşması yıldız oyuncunun benche gitmesine yol açtı. Ancak Davis pota altında 8 dakikada 8 sayı 1 asist üreterek etkili olunca Galatasaray ritmi kaybetmedi ve Göksenin'in de baskısıyla savunmada sertliği korudu. Bayern'i 15 top kaybına zorlayan Galatasaray böylece soyunma odasına 43-25 önde gitti.

Galatasaray üçüncü çeyrekte istediği ritmi sahaya yansıtamadı. Üst üste 7 dış atışı kaçıran sarı kırmızılılar, hücumda top paylaşımında verimli olamadı. Micov'un 4 faul aldığı bu bölümde Bayern içeride Savanovic ve Thompson'ı kullanarak farkı 8 sayıya kadar eritti. Son bölüme 54-45 Galatasaray lehine girildi.

Bayern Renfroe ile farkı 8 sayıya kadar indirse de Galatasaray 3 guard ile tekrar tempoyu buldu. Ancak Lasme'nin 5 faul alması ve hücumda Galatasaray'ın çok tekdüze kalması stresi arttırdı. Faullerin büyük önem kazandığı maç sonunda sarı kırmızılılar en kritik iki topu çok iyi savunup potayı göstermedi ve Davis ile McCollum'un 4/4 faul atmasıyla maçı 72-59 kazandı.

Galatasaray Odeabank, yarı finalde Herbalife Gran Canaria-Stelmet Zielona Gora eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.