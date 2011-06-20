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Spor

GALATASARAY UJFALUSİ İLE SÖZLEŞME İMZALADI İSTANBUL (A.A)

20 Haziran 2011 20:14

-GALATASARAY UJFALUSİ İLE SÖZLEŞME İMZALADI İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - Galatasaray, prensipte anlaştığı Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Tomas Ujfalisi ile sözleşme imzaladı.  İstanbul'a dün gelen ve bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Ujfalusi, daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.  33 yaşındaki Çek oyuncunun sözleşme süresi ve alacağı ücretin daha sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirileceği kaydedildi. 

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