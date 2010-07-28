-GALATASARAY UEFA'DA 68. SINAVINDA İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Sırbistan'ın OFK Belgrad takımını konuk edecek Galatasaray, UEFA organizasyonundaki 68. maçına çıkacak. Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Danimarkalı hakem Nicolai Vollquartz yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı 5 Ağustos Perşembe günü Belgrad'da oynanacak ve play-off turuna yükselecek ekip belli olacak. Galatasaray, tarihindeki en önemli başarılardan birine imza atarak 2000 yılında kupayı kaldırdığı UEFA'da toplam 67 mücadeleyi geride bıraktı. UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1975-76 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 1. turda eşleşerek yapan Galatasaray, sahaya çıktığı 67 mücadelede 28 galibiyet, 19 beraberlik, 20 yenilgi alırken, rakip fileleri toplam 106 kez havalandırdı ve kalesinde de 85 gol gördü. -HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞADI- Kulüpler düzeyinde Türk futbol tarihindeki en önemli başarıları 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak elde eden Galatasaray, son yıllarda ise geçmişinden uzak bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından geldiği UEFA Kupası'na 3. turda Villarreal'e elenerek veda ederken, 2005-2006 sezonunda ise seri başı olarak 1. turdan başladığı UEFA Kupası macerasında, ''Trömsö faciası''nı yaşamaktan kurtulamadı. Son 3 sezondur yine UEFA Kupası'nda yer alan Galatasaray, 2007-2008 sezonunda son 32 takım arasına kalmasına karşın, 3. turda Alman ekibi Bayer Leverkusen'e deplasmanda 5-1 yenilerek bir başka hüsran yaşadı. ''Cim Bom'', UEFA Kupası Finali'nin Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldığı 2008-2009 sezonunda hedef olarak final oynamayı koysa da bu beklentisine ulaşamadı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek UEFA Kupası'na dönen ve son 16 ekip arasına giren Galatasaray, çeyrek final kapısında bu kez Hamburg engeline takıldı. Geride kalan sezonda elemelerde ve grup maçlarında başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, son 32 takım arasına kalmasına karşın, 2. turda İspanyol ekibi Athletico Madrid'e elenirken, Athletico Madrid daha sona kupayı müzesine götüren takım olmayı başardı. -AVRUPA KUPALARINDA YARIN 234. MAÇ- Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 133, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen bu organizasyonda 67, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, toplam 233 maç oynadı. Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı Türk ekibi olan ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası'nı müzesinde bulunduran Galatasaray, 233 maçta 89 galibiyet ve 85 yenilgi alırken, 59 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 324 gol göndermeyi başaran ''Cim Bom'', kalesinde ise 331 gol gördü. -FRANK RİJKAARD'IN AVRUPA KARNESİ- Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard, OFK Belgrad karşısında sarı-kırmızılı ekiple 15. Avrupa kupası maçına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle Barcelona'da teknik direktörlük yaptığı dönemde büyük başarılara imza atan Frank Rijkaard, Galatasaray'ın başına geçtiğinde sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmayı başarsa da ilk yılındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'la geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Frank Rijkaard, sahaya çıkılan 14 Avrupa kupası mücadelesinde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda oldukça farklı skorlar da elde eden Galatasaray takımı, rakip fileleri 33 kez havlandırmayı başarırken, kalesinde ise 10 gördü. UEFA Avrupa Ligi'ne geçen sezon 2. ön eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Frank Rijkaard yönetiminde eleme ile grup maçlarında başarılı bir futbol sergilemesine karşın, son 32 ekip arasına kaldığı 2. tur mücadelesinde, daha sonra kupanın da sahibi olacak Athletico Madrid'e elenmekten kurtulamamıştı. -GALATASARAY EVİNDE İSTİKRARSIZ- Galatasaray, rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen iç saha maçlarında son yıllarda beklenenden uzak bir performans sergilemesiyle dikkati çekti. Özellikle 2002-03 sezonuyla birlikte Galatasaray, Avrupa kupalarında hayal kırıklığı yaratan sonuçlar almaya başlarken, kötü sonuçlar iç saha maçlarına da yansıdı. Galatasaray, 2002-03 sezonundan itibaren Avrupa kupalarında çıktığı 27 maçın 13'unu kazandı, ancak 7'sinde rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldı, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 50 kez havalandıran Galatasaray, kendi kalesinde ise 27 gole engel olamadı. -CİDDİ RAKİPLERİ GEÇEMEDİ- UEFA Kupası'nın ilk turlarında gelen zayıf rakiplerine karşı kendi evinde rahat skorlar elde eden Galatasaray, güçlü rakipler karşısında ise deplasmanda avantajlı sonuçlar almasına karşın kendi evinde turu kaptırmaktan kurtulamadı. Özellikle son iki sezonda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Hamburg'a İstanbul'da 3-2, yine rakip sahada 1-1 berabere kaldığı Athletico Madrid'e ise 2-1 yenilerek elendi. -GALATASARAY'IN RAKİBİ OFK BELGRAD- Galatasaray'a konuk olacak OFK Belgrad takımı, Sırbistan Süper Liginde mücadele eden en eski kulüp olma özelliği taşıyor. Kuruluş yılı 1911 olan ve Omladinski Fudbalski Klub yerine OFK kısaltmasını kullanan Belgrad ekibi, geçtiğimiz sezonu lig 3.'sü olarak tamamladı. Teknik direktör Dejan Djurdjevic yönetiminde genç bir kadroyla mücadele eden OFK Belgrad'da 2 Karadağlı oyuncusu dışında yabancı pasaport taşıyan isim bulunmazken, golcü oyuncuları Milic ile Simic dikkati çeken isimler. Son yıllarda önemli bir başarı elde edemeyen kulübün, eski Yugoslavya döneminde kazandığı 5 lig şampiyonluğu da bulunuyor. Avrupa kupalarına da yine 1950, 1960 ve 1970'li yıllarda OFK Belgrad'ın göze batan başarılı sonuçları bulunuyor. Fuar Şehirleri Kupası'nda 1958-59 sezonunda yarı final, 1960-61 sezonunda ise çeyrek final oynayan kulüp, bu organizasyonun adının UEFA Kupası'na çevrilmesinin ardından da 1972-73 sezonunda çeyrek final oynama başarısı gösterdi. OFK Belgrad, Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1962-63 sezonunda yarı finale kadar yükseldi. -GALATASARAY'IN BELGRAD'DA TURU YOK- Galatasaray, tarihinde iki kez Sırp ekibiyle karşılaşırken, ikisinde de tur atlayamadı. -GALATASARAY ELEME TURLARINDA RAHAT- Galatasaray, Avrupa kupalarındaki eleme turu müsabakalarında rakiplerine önemli ölçüde üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupaları tarihinde bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA'da ise 5 eleme turu eşleşmesinde yer alırken, bu eşleşmelerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti. Avrupa kupaları elemelerindeki 17 eşleşmesinin 15'inde tur atlayan taraf olan Galatasaray, 2 kez ise rakiplerine boyun eğdi. Avrupa kupaları elemelerinde 34 maça çıkan Galatasaray, 23 galibiyet ve 9 beraberlik alırken, yalnızca 2 maçta yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, eleme turu karşılaşmalarında rakip filelere 84 gol gönderirken, kalesinde ise 31 gol gördü.