Galatasaray UEFA'da 44. kez

Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda etmek zorunda kalan Galatasaray, tarihindeki en önemli başarılardan birini kazandığı UEFA Kupası'nda yeniden sahneye çıkıyor.İsviçre'nin Bellinzona ekibiyle 1. tur ilk maçını deplasmanda yapacak olan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası'ndaki 44. maçını oynayacak.UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını, 1975-76 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 1. turda eşleşerek yapan Galatasaray, tarihinde toplam 43 kez bu kupada sahaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 da yenilgi aldı.Kulüpler düzeyinde Türk futbol tarihindeki en önemli başarıyı 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak elde eden Galatasaray, son yıllarda ise geçmişinden uzak bir performans sergiledi.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını 3. ön eleme turunda Steaua Bükreş'e elenerek yitiren ve taraftarında büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeniden döndüğü UEFA Kupası'nda son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekti.Sarı-kırmızılı takım, 2003-04 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından geldiği UEFA Kupası'nda 3. turda Villarreal'e elenirken, 2005-2006 sezonunda ise daha 1. turda ''Tromsö faciasını'' yaşamaktan kurtulamadı.Geçen sezon da UEFA Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, sergilediği futbolla eleştirilerin hedefi olmasına karşın gruplardan çıkmayı başarmış, ancak teknik direktör Michael Skibbe'nin o zaman başında olduğu Bayer Leverkusen'e 0-0 ve 5-1'lik sonuçlarla elenmekten kurtulamamıştı.Bu sezon yaptığı önemli transferlerle Avrupa kupalarında yeniden iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak olan UEFA Kupası Finali'nde yer alınacağı hedefini koyarak, sarı-kırmızılı taraftarlarda önemli bir beklenti yarattı.Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalar ve aldı sonuçlar şöyle:SEZON RAKİP TUR SONUÇLAR-------------------------------------------------------------1975-76 Rapid Wien 1. Tur 0-1 (D) / 3-1Torpedo Moskova 2. Tur 2-4 / 1-3 (D)1978-79 West Bromwich 1. Tur 1-3 / 1-3 (D)1979-80 Kızılyıldız 1. Tur 0-0 / 1-3 (D)1986-87 Craiova 1. Tur 0-2 (D) / 2-11989-90 Kızılyıldız 1. Tur 1-1 / 0-2 (D)1992-93 Katowice 1. Tur 0-0 (D) / 2-1E. Frankfurt 2. Tur 0-0 (D) / 1-0Roma 3. Tur 1-3 (D) / 3-21995-96 Sparta Prag 1. Tur 1-3 (D) / 1-11999-00 Bologna 3. Tur 1-1 (D) / 2-1B. Durtmund 4. Tur 2-0 (D) / 0-0Real Mallorca Çeyrek 4-1 (D) / 2-1Leeds United Yarı 2-0 / 2-2 (D)Arsenal Final 0-0 Pen: 4-12003-04 Villarreal 3. Tur 2-2 / 0-3 (D)2005-06 Tromsö 1. Tur 0-1 (D) / 1-12007-08 S. Koprivnica Ön Eleme 2-1 (D) / 2-1FC Sion 1. Tur 2-3 (D) / 5-1Bordeaux Grup 1-2 (D)Helsingborg Grup 2-3Panionios Grup 3-0 (D)Austria Wien Grup 0-0B. Leverkusen 3. tur 0-0 / 1-5 (D)Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 210. karşılaşmasına çıkacak.Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi'nde 133, UEFA Kupası'nda 43, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, Avrupa kupalarında toplam 209 maç oynadı.2000 yılında UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı müzesine götürerek tarih yazan Galatasaray, geride kalan 209 Avrupa Kupası maçında 75 galibiyet ve 81 yenilgi alırken, 53 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 274 gol göndermeyi başaran ''Cim bom'', kalesinde ise 309 gole engel olamadı.