-Galatasaray: UEFA Başkanı'ndan randevu alınmadı İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ünal Aysal ile ikinci başkan Ali Dürüst'ün bugün bir gazetede yer aldığı gibi UEFA Başkanı Michel Platini ile bir randevusunun olmadığı belirtildi. Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu haberde Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın, ikinci başkan Ali Dürüst ile birlikte UEFA Başkanı Platini'yle ''bilgi alışverişi yapmak üzere'' randevu aldığı, hatta ''uçak biletlerinin bile alındığı''nın iddia edildiği kaydedilerek, ''Haberde belirtilen bütün iddialar yanlıştır. Böyle bir randevu alınmamıştır. Ne başkanımız, ne de 2. başkanımız, UEFA Başkanı Michel Platini'yi yurt dışında ziyaret etmeyeceklerdir'' denildi.