T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray: UEFA Başkanı'ndan randevu alınmadı İSTANBUL (A.A)

14 Aralık 2011 18:25

-Galatasaray: UEFA Başkanı'ndan randevu alınmadı İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ünal Aysal ile ikinci başkan Ali Dürüst'ün bugün bir gazetede yer aldığı gibi UEFA Başkanı Michel Platini ile bir randevusunun olmadığı belirtildi.  Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu haberde Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın, ikinci başkan Ali Dürüst ile birlikte UEFA Başkanı Platini'yle ''bilgi alışverişi yapmak üzere'' randevu aldığı, hatta ''uçak biletlerinin bile alındığı''nın iddia edildiği kaydedilerek, ''Haberde belirtilen bütün iddialar yanlıştır. Böyle bir randevu alınmamıştır. Ne başkanımız, ne de 2. başkanımız, UEFA Başkanı Michel Platini'yi yurt dışında ziyaret etmeyeceklerdir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24