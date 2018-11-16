Galatasaray, U 21 Takımı ile karşılaştı 

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in13\'üncü haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı\'nın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takım\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken, 65\'inci dakikada Malik Karaahmet\'in attığı gol ile birlikte maç, A Takım lehine 2-1\'lik skorla neticelendi.

İlk yarıdaki bir ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş\'ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacaktır.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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