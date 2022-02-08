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Spor

Galatasaray U19'da Hakan Balta dönemi

08 Şubat 2022 18:16

Galatasaray 19 Yaş Altı (U19) Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu ve futbol A takımında idari direktör yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta getirildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hakan Balta'nın Hatayspor deplasmanında takımın başında yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'da 11 sezon top koşturan Hakan Balta, 5 Süper Lig, 5 Türkiye Süper Kupası ve 3 Türkiye Kupası kazandı. Kariyerinde 451 maçta forma giyen Balta, 29 gol atarken 16 asist yaptı.

Hakan Balta, U-19 takımına geçmeden önce geçen sezonun başından itibaren Galatasaray'da idari sorumlu olarak görev almıştı.

 

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