-GALATASARAY TV ŞİFRESİZ YAYINA GEÇECEK İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - Galatasaray TV, 1 Temmuz Cuma gününden itibaren şifresiz yayına geçecek. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübün resmi televizyon kanalı Galatasaray TV'nin, 1 Temmuz Cuma gününden itibaren Digitürk Platformu üzerinden şifresiz yayına geçeceği bildirildi. Yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan ve Galatasaray Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Hakan Aydınol ile Digiturk Genel Müdürü Ertan Özerdem arasında bugün gerçekleştirilen toplantı sonucunda Galatasaray TV'nin 1 Temmuz tarihinden itibaren şifresiz yayına geçmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtilerek, ''Galatasaray'a dair birçok özel ayrıntıyı Galatasaraylı taraftarlara ulaştıran Galatasaray TV, 1 Temmuz tarihinden itibaren daha geniş kitlelere ulaşarak yayın hayatını sürdürecektir'' denildi.