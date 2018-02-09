Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Galatasaray - Atiker Konyaspor: 4-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Serdar Aziz (Dk. 84 Maicon), Hakan Balta, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Feghouli (Dk. 74 Rodrigues), Sinan Gümüş (Dk. 90 Eren Derdiyok), Gomis

ATİKER KONYASPOR: Patrik - Skubic, Selim Ay, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun (Dk. 11 Eren Albayrak), Jonsson, Hadziahmetovic, Vedat Bora, Fofana, Orkan Çınar (Dk. 76 Ömer Ali Şahiner), Eto\'o (Dk. 58 Jahovic)

GOLLER: Dk. 17 Serdar, Dk. 52 - Dk. 88 Gomis, Dk. 90+1 Rodrigues (Galatasaray) - Dk. 14 Fofana (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Gomis (Galatasaray) - Selim Ay (Atiker Konyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2\'nci maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu\'nda konuk ettiği Atiker Konyaspor\'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından yarı finale yükseldi ve Teleset Mobilya Akhisarspor\'un rakibi oldu.

14\'üncü dakikada Eto\'o ile duvar pası yapan Fofana, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi. Fofana\'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş Muslera\'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1.

17\'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Sinan Gümüş\'ün ortasında arka direkte Serdar Aziz\'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

27\'nci dakikada Feghouli\'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Gomis topu kontrol etmek isterken, Selim Ay tarafından düşürüldü. Hakem Ümit Öztürk sarı kartına başvururken, Galatasaraylı oyuncular uzun süre \'kırmızı kart\' itirazında bulundu.

30\'uncu dakikada Gomis\'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Selçuk İnan\'ın vuruşu az farkla auta gitti.

33\'üncü dakikada Feghouli\'nin ara pasıyla sağ çizgide topla buluşan Linnes\'in ortasında ön direkte bulunan Gomis\'in kafa vuruşu kaleye paralel şekilde dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

52\'nci dakikada Nagatomo\'nun sol kanattan yaptığı ortada Volkan Fındıklı\'nın uzaklaştırmak istediği top penaltı noktası üzerindeki Gomis\'in önüne düştü. Gomis\'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1.

59\'uncu dakikada Selçuk\'un pasıyla sağ çizgiye inen Feghouli, boş durumda bulunan Sinan Gümüş\'e pasını aktardı. Sinan\'ın şutunda Konyaspor savunmasına çarpan top kornere gitti.

65\'inci dakikada Sinan Gümüş\'ün sol kanattan yaptığı ortada arka direkte bulunan Feghouli\'nin yaptığı kafa vuruşunu kaleci Carlgren kornere çelmeyi başardı. Aynı dakikada içerisinde kullanılan kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Konyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

88\'inci dakikada Belhanda\'nın attığı pasla savunmanın arkasına sarkan Gomis, kaleci Carlgren\'den sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+1\'inci dakikada Selçuk\'un ortasında Gomis\'in vuruşu kaleci Carlgren\'den döndü. Topu önünde bulan Rodrigues\'in yaptığı vuruş sonucunda top filelere gitti: 4-1.

Galatasaray 2-2\'lik maçın rövanşında Atiker Konyaspor\'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Teleset Mobilya Akhisarspor\'un rakibi oldu.

FERHAT SAHAYI SEDYE İLE TERKETTİ

Maçın 7\'nci dakikasında Feghouli\'nin müdahalesiyle yerde kalan Ferhat Öztorun karşılaşmaya devam edemedi. Tecrübeli oyuncu sedye ile soyunma odasına götürülürken yerine 11\'inci dakikada Eren Albayrak oyuna dahil oldu.

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