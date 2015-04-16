Galatasaray, Türkiye kupasında yarı finale çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında 4-0 yendiği rakibi Manisaspor'la rövanşta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaray, yarı finalde Kayserispor - Sivasspor maçının galibiyle oynayacak.
Maçın gollerini 1. dakikada Yekta Kurtuluş, 76. dakikada Hakan Turan attı.
İlk yarıdan dakikalar
1. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Pandev’in yerden pasında Yekta'nın gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
22. dakikada Oğuzhan Kayar'ın yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Sinan topu güçlükle kornere tokatladı.
30. dakikada kaleci Umut ile karşı karşıya kalan Pandev'in vuruşunda, Umut topun filelerle buluşmasına engel oldu.
34. dakikada Dzemaili’nin ceza sahası dışından yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.
40. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Pandev'in ortasında altı pasta bomboş durumda olan Yekta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İkinci yarıdan dakikalar
55. dakikada gelişen Emre Çolak’ın sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Yekta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten çıktı.
64. dakikada kaleye yaklaşık 25 metreden topa vuran Tarık’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta çıktı.
69. dakikada sağ kanattan Sabri’nin ortasına ortasında Olcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
70. dakikada Galatasaray ceza sahasına gönderilen uzun topta Koray ve Sabri’nin anlaşmazlık yaşaması üzerine İsmail Köse topu kaleye gönderirken kaleci Sinan topu son anda çizgide kontrol etti.
76. dakikada kaleye yaklaşık 25 metreden sert vuran Hakan Turan’ın şutunda seken top kaleci Sinan'ı yanıltarak filelerle buluştu. 1-1
90+1. dakikada sol köşeden korner atışı sonrası gerçekleşen Galatasaray atağında Emre’nin ortasına hareketlenen Pandev’in şutu kaleci Umut’ta kaldı.
STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Alper Ulusoy xx, İsmail Sencan xx, İbrahim Bozbey xx
MANİSASPOR: Umut xx, Gafurov xx, Erdi xx, Ümit Yasin xx (Ali Fırat dk. 58 xx), Mikic xx, Hakan Barış xx, İsmail xx, Hakan Turan xx, Gökhan Sazdağı xx (Dimitrov dk. 67 xx), Oğuzhan Kayar xx, Şaban xx (Yusuf Akyel dk. 83 x)
YEDEKLER: Murat, Hüsnü, Barbaros, Melik
TEKNİK DİREKTÖR: Taner Taşkın
GALATASARAY: Sinan Bolat xx, Tarık xx (Kaan dk. 82 x), Koray xx, Semih xx, Olcan xx, Aydın xx (Sinan Gümüş dk. 46 xx), Emre xx, Melo xx (Sabri dk. 62 xx), Yekta xxx, Dzemaili xxx, Pandev xxx
YEDEKLER: Eray, Bangna, Telles, Yasin
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
GOLLER: Yekta (dk. 1), (Galatasaray), Hakan Turan (dk. 76) (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Hakan Barış, Ali Fırat (Manisaspor), Sinan Gümüş (Galatasaray)