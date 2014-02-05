Galatasaray Türkiye Kupası'nda Tokatspor'a konuk oluyor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçında Galatasaray, deplasmanda Tokatspor'a konuk oluyor. As oyuncularını dinledirmek amacıyla Tokat'a götürmeyen Roberto Mancini, yeni transferler ve yedek oyunculara şans verdi. Karşılaşma saat 14.00'da başlayacak.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Ufuk Ceylan, Burdisso, Chedjou, Telles, Salih Dursun, Umut Gündoğan, Yekta, İzet Hajrovic, Emre Çolak, Veysel Sarı, Lucas Ontivero
Kadroda 8 yeni isim
Mancini, Tokatspor maçının ilk 11'indr devre arasında transfer edilen 8 futbolcuya birden şans veriyor
1 aydır antrenman yapmayan Veysel'de İlk 11'de.
Mancini, Tokatspor karşısında önceki gün takıma katılan ve tam 1 aydır eski kulübü Eskişehirspor'da taktik antrenmanı yapmayıp, tek başına çalışan Veysel Sarı'ya yer vermesi şaşkınlık yarattı.