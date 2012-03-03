Galatasaray Türk Telekom'la mı birleşiyor?

T24 -

THY Avrupa Ligi macerası Olympiakos maçıyla sona eren Galatasaray büyük oynuyor. Hakan Üstünberk geri dönüyor, Oktay Mahmuti kalıyor. Aslan'ın potada Türk Telekom ile birleşeceği konuşuluyor.

Ön elemeden başlayan Avrupa Ligi macerası Olympiakos deplasmanında sona eren Galatasaray için macera daha yeni başlıyor.

Mütevazı kadrosuna rağmen sekizli finale kalma şansını son maça kadar kovalayıp, herkesin takdirini toplayan Sarı-Kırmızılılar, Final Four hedefine önümüzdeki yıl ulaşmak için şimdiden çalışmalara start verdi.

Basketbol Şubesi'nin başında bulunduğu dönemde önemli işlere imza atan ve camiada herkesin sevgisini kazanan Hakan Üstünberk'in gelecek sezon eski görevine döneceği öğrenildi.

Başkan Ünal Aysal'ın haziran ayındaki olağanüstü genel kurulda yönetimi değiştireceği ve en önemli hamleyi potayı tekrar Üstünberk'e teslim ederek yapacağı bildirildi.

Cim Bom'un başarısının başrol oyuncusu Oktay Mahmuti'nin de takımın başında kalacağı ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcı, önümüzdeki sezon da Aslan'ın başarısı için ter dökecek.



Hedef: 2013'te Final Four!



Galatasaray'ın en büyük hamleyi ise Türk Telekom ile birleşerek, yapacağı kaydedildi. Türk Telekom'un potada Sarı-Kırmızılılar'ın sponsorluğunu önümüzdeki sezondan itibaren yapacağı kulislerde konuşuluyor.

Türk Telekom'un Cim Bom'a hem maddi hem de oyuncu kadrosu açısından büyük bir destek sağlayacağı belirtildi. İlk kez katıldığı Avrupa Ligi organizasyonunda çok önemli bir noktaya gelen Galatasaray hedefi belirledi: Önce Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanmak, ardından Avrupa Ligi'ne giderek, 2013 yılında Final Four oynamak...



Cim Bom'da Gordon şoku



Sarı-Kırmızılılar, Yunanistan'da Olympiakos'a mağlup olurken Anadolu Efes maçı öncesinde Gordon şokunu yaşıyor. Pire'deki karşılaşmada sakatlanan ABD'li oyuncunun yarınki mücadelede de görev almasının zor olduğu belirtildi. Dün sabah İstanbul'a dönen Galatasaray'da, Gordon'un yürümekte zorluk çektiği gözlemlendi.



Efes maçına yoğun ilgi



Yaklaşık 1 hafta önce Avrupa Ligi'nde karşılaşan Anadolu Efes ile Galatasaray bu sefer ligde kozlarını paylaşacak. Efes'in ev sahipliğinde oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunulurken, bilet fiyatları ise 17, 12 ve 9.50 TL olarak belirlendi. Biletlere Galatasaray taraftarının yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.