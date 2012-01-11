-Galatasaray Turgut Şahin'in transferinden vazgeçti İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Galatasaray Kulübü, Ankaragücü'nden Turgut Doğan Şahin'in transferinden vazgeçti. Yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak, başkan Ünal Aysal ile 2. Başkan Ali Dürüst'ün, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Ankaragücü'ne zarar verilmeyeceği konusunda söz verdiğini hatırlatarak, ''Ankaragücü'ne zarar vermemek için, verdiğimiz sözün arkasında durduk. Turgut'a biz talip olmamıza rağmen, Gaziantepspor ve başka kulüplerin de devreye girdiğini gördük. Fatih Terim hocam ve yönetim olarak bu transferin kulübümüze zarar vereceğini düşünerek vazgeçtik'' dedi. Uğur Uçar'ı bedava alma şanslarının bulunduğunu ancak aynı nedenle bu transferi yapmadıklarını kaydeden Albayrak, Yiğit İncedemir'in transferi için ise çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.