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Spor

Galatasaray tur peşinde

Galatasaray, UEFA Kupası dördüncü maçında saat 21.45'te Herta Berlin takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

03 Aralık 2008 02:00


Galatasaray, UEFA Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün saat 21.45'te Almanya'nın Herta Berlin takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv karşısında hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini yenerek tur vizesi almak istiyor.



UEFA Kupası B Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı kazandıktan sonra Ali Sami Yen Stadı'nda Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'e 1-0 yenilen Galatasaray, Herta Berlin deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç bugün saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'nundan Nicola Rizzolli yönetecek.

AYHAN AKMAN CEZALI

Galatasaray'ın Metalist Kharkiv'le oynadığı maçın 19. dakikasında sarı kart görerek bu sezon UEFA Kupası'nda 3. sarı kartını alan tecrübeli futbolcu Ayhan Akman, cezalı duruma düştüğü için Herta Berlin'e karşı forma giyemeyecek.

Öte yandan, Galatasaray'ın Hacettepe ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan Ümit Karan da Almanya'da takımdaki yerini alamayacak. 

İŞTE 11'LER

Hertha BSC Berlin: Drobny, Friedrich, Simunic, Voronin, Chahed, Dardai, Kacar, Stein, Ebert, Pantelic, Raffael

Galatasaray: De Sanctis, Sabri, Meira, Servet, Hakan Balta, Barış, Mehmet Topal, Arda, Kewell, Lincoln, Baros



PROGRAM

Grup

Maçlar

  
A Manchester City 21:45 PSG
A Twente 21:45 Schalke
B Metalist 21:45 Olympiakos
B Hertha 21:45 Galatasaray
C Standard 21:45 Sampdoria
C Sevilla 21:45 Partizan
D Spartak Moskova 19:00 NEC
D Udinese 19:00 Dinamo Zagreb
 

4 Aralık Perş.

  
E Wolfsburg 21:45 Portsmouth
E Heerenveen 21:45 Braga
F Slavia 21:45 Hamburg
F Aston Villa 21:45 Zilina
G Valencia 21:45 Club Brugge
G Kopenhag 21:45 Rosenborg
H Lech 21:45 Deportivo
H Nancy 21:45 CSKA Moskova

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