Galatasaray tur peşinde

Galatasaray, UEFA Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün saat 21.45'te Almanya'nın Herta Berlin takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv karşısında hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini yenerek tur vizesi almak istiyor.
UEFA Kupası B Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı kazandıktan sonra Ali Sami Yen Stadı'nda Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'e 1-0 yenilen Galatasaray, Herta Berlin deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç bugün saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'nundan Nicola Rizzolli yönetecek. AYHAN AKMAN CEZALI
Galatasaray'ın Metalist Kharkiv'le oynadığı maçın 19. dakikasında sarı kart görerek bu sezon UEFA Kupası'nda 3. sarı kartını alan tecrübeli futbolcu Ayhan Akman, cezalı duruma düştüğü için Herta Berlin'e karşı forma giyemeyecek.
Öte yandan, Galatasaray'ın Hacettepe ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan Ümit Karan da Almanya'da takımdaki yerini alamayacak. İŞTE 11'LER
Hertha BSC Berlin: Drobny, Friedrich, Simunic, Voronin, Chahed, Dardai, Kacar, Stein, Ebert, Pantelic, RaffaelPROGRAM
Galatasaray: De Sanctis, Sabri, Meira, Servet, Hakan Balta, Barış, Mehmet Topal, Arda, Kewell, Lincoln, Baros
Grup
Maçlar
|
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|A
|Manchester City
|21:45
|PSG
|A
|Twente
|21:45
|Schalke
|B
|Metalist
|21:45
|Olympiakos
|B
|Hertha
|21:45
|Galatasaray
|C
|Standard
|21:45
|Sampdoria
|C
|Sevilla
|21:45
|Partizan
|D
|Spartak Moskova
|19:00
|NEC
|D
|Udinese
|19:00
|Dinamo Zagreb
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4 Aralık Perş.
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|E
|Wolfsburg
|21:45
|Portsmouth
|E
|Heerenveen
|21:45
|Braga
|F
|Slavia
|21:45
|Hamburg
|F
|Aston Villa
|21:45
|Zilina
|G
|Valencia
|21:45
|Club Brugge
|G
|Kopenhag
|21:45
|Rosenborg
|H
|Lech
|21:45
|Deportivo
|H
|Nancy
|21:45
|CSKA Moskova