Galatasaray tur peşinde

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UEFA Kupası B Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı kazandıktan sonra Ali Sami Yen Stadı'nda Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'e 1-0 yenilen Galatasaray, Herta Berlin deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor.Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç bugün saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'nundan Nicola Rizzolli yönetecek.Galatasaray'ın Metalist Kharkiv'le oynadığı maçın 19. dakikasında sarı kart görerek bu sezon UEFA Kupası'nda 3. sarı kartını alan tecrübeli futbolcu Ayhan Akman, cezalı duruma düştüğü için Herta Berlin'e karşı forma giyemeyecek.Öte yandan, Galatasaray'ın Hacettepe ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan Ümit Karan da Almanya'da takımdaki yerini alamayacak.

Hertha BSC Berlin: Drobny, Friedrich, Simunic, Voronin, Chahed, Dardai, Kacar, Stein, Ebert, Pantelic, Raffael



Galatasaray: De Sanctis, Sabri, Meira, Servet, Hakan Balta, Barış, Mehmet Topal, Arda, Kewell, Lincoln, Baros

PROGRAM

Grup Maçlar A Manchester City 21:45 PSG A Twente 21:45 Schalke B Metalist 21:45 Olympiakos B Hertha 21:45 Galatasaray C Standard 21:45 Sampdoria C Sevilla 21:45 Partizan D Spartak Moskova 19:00 NEC D Udinese 19:00 Dinamo Zagreb