-Galatasaray tur atladı İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, Spor Toto 2. Lig ekibi Adana Demirspor'u 4-1 yenerek, 4. tura yükseldi. 49. dakikada Raşit'in sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde Emre Hasan Balcı'nın vuruşunda, top kaleci Ufuk'tan döndü. Pozisyonun devamında Halil Cihan Ünal'ın sağ taraftan dar açıdan yaptığı vuruşta, Ufuk bu kez meşin yuvarlağı kontrol etti. 52. dakikada Raşit'in pasında ceza sahasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Soner Ergençay'ın vuruşunda, Ufuk meşin yuvarlağı kornere çeldi. 60. dakikada Emre Hasan Balcı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Erçağ Evirgen'in şutunda, kaleci Ufuk meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 63. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Çağlar'ın ortasında ceza sahasında savunmadan seken top arka direkte bulunan Sabri'ye geldi. Sabri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Şener'de kaldı. 67. dakikada Galatasaray'ın 4. golü geldi. Ceyhun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Sercan, savunma oyuncuları arasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0. 69. dakikada Engin'in ceza sahası dışında sağ çaprazdan attığı sert şutta kaleci Şener, meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi. 74. dakikada Adana Demirspor farkı 3'e indirdi. Ceza sahasının sağ tarafında Emre Hasan Balcı'nın yaptığı ortada, arka direkte müsait durumda bulunan Erçağ Evirgen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1. 88. dakikada savunmadan dönen topa, Sabri ceza sahası dışından sert vururken, İlhan Aydoğdu meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Galatasaray karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak, adını 4. tura yazdırdı. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Muharrem Yılmaz xx, Neşet Merdin xx Galatasaray: Ufuk Ceylan xx, Sabri Sarıoğlu xx, Gökhan Zan xx, Servet Çetin x, Çağlar Birinci xx, Ceyhun Gülselam xx, Mertan Caner Öztürk xx, Engin Baytar xxx (Dk. 70 Okan Derici x), Ayhan Akman xx (Dk. 46 Aydın Yılmaz xx), Riera xx (Dk. 82 Berk Yıldız x), Sercan Yıldırım xxx Adana Demirspor: Şener Özcan xx, Tunay Acar xx, Hakan Vural Koçaslan x (Dk. 64 Süleyman Varlık x), Soner Ergençay xx, Burak Keskin xx, Uğurtan Çepni xx, Lütfi Tanıl Özer x (Dk. 46 Halil Cihan Ünal x), Burhan Coşkun x (Dk. 46 Erçağ Evirgen xx), Emre Hasan Balcı xx, İlhan Aydoğdu x, Reşit Sevindir xx Goller: Dk. 16 Ayhan Akman, Dk. 37 Engin Baytar, 41 ve 67 Sercan Yıldırım (Galatasaray), Dk. 74 Erçağ Evingen (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Dk. 19 Lütfi Tanıl Özer, Dk. 32 İlhan Aydoğdu (Adana Demirspor), Dk. 32 Ayhan Akman (Galatasaray)