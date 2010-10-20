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Spor

GALATASARAY, TUGAY KERİMOĞLU YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A)

20 Ekim 2010 23:50

-GALATASARAY, TUGAY KERİMOĞLU YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Galatasaray'da, teknik direktör Frank Rijkaard ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe ile yapılacak derbi maç öncesi ilk antrenmanı, altyapıda görev yapan Tugay Kerimoğlu yönetti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda takımın başında Tugay Kerimoğlu yer alırken, genç teknik adama antrenörler Nezih Boloğlu, Orhan Atik ve Fatih Yıldız yardımcı oldu. Topla pozisyon çalışmalarıyla başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra iki takım halinde çift kale maç yaptı.  Lucas Neill ve Harry Kewell kondisyoner; Aydın Yılmaz ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.  Ankaragücü maçında attığı 2 golün ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Çek futbolcu Milan Baros da kuvvet antrenmanlarına başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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