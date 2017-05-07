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Spor

Galatasaray Tudor'la tepetaklak

Tudor, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı

07 Mayıs 2017 18:27

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Jan Olde Riekerink'ten teknik direktörlüğü devralan Igor Tudor, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.

Süper Lig'in ilk 20 haftasında takımın başında bulunan Riekerink'in performansı büyük eleştirileri hedefe olmasına karşın, sarı-kırmızılı ekibin Tudor yönetimindeki istatistikleri ise çok daha aşağılara düştü.

 

Maçların yarısını kaybetti

 

Igor Tudor, Galatasaray'ın başında tamamı ligde olmak üzere çıktığı 10 resmi maçın yarısını kaybetti.

Bu süreçte yapılan 10 müsabakanın yalnızca 4'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı takım, 5 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayarak, 17 puan kaybetmekten kurtulamadı.

 

Tüm fırsatları kaçırdı

 

Galatasaray, Igor Tudor yönetimindeki kritik puan kayıplarıyla tüm şansları kaçırdı.

Hırvat çalıştırıcı, koltuğu devraldığı Riekerink'e karşı istatistiklerde geride kaldı.

Galatasaray'ın başında 20 lig müsabakasına çıkan Riekerink, 39 puan toplayıp, maç başına 1,95 puan ortalaması yakaladı. 10 müsabakada 13 puan elde eden Tudor'un ortalaması ise 1,3'te kaldı.

Yine Riekerink döneminde maç başına 1,95 olan gol atma ortalaması, Tudor'la 1,7'ye gerilerken, 1 olan gol yeme ortalaması ise 1,6'ya yükseldi.

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