Galatasaray Tudor ile yollarını ayırdı

Galatasaray yönetimi, Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kararın bugün saat 14:00'te olağanüstü toplantının kararı alan sarkı-kırmızılı yönetim Tudor'la resmen ayrılık kararı aldı.

Galatasaray’da deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası yönetim olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Hürriyet'ten haberine göre, Başkan Dursun Özbek'in gece geç saatlere kadar süren görüşmelerinin ardından bugün Tudor ile yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.

Galatasaray, Tudor'a 400 bin Euro tazminat ödeyecek.

Hafta sonu Göztepe karşılaşmasında takımın başında Emrah Bayraktar ve Metin Ülgen olacak. Bayraktar, sezon başında Futbol Akademisi'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak göreve getirilmişti. Öte yandan Galatasaray Yönetimi 13 Ocak’ta seçime gitme kararı da aldı.

Şubat 2017'de göreve gelen Tudor yönetiminde 34 maça çıkan Galatasaray 19 galibiyet 11 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.