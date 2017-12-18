T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Tudor ile yollarını ayırdı

Galatasaray yönetimi, Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı

18 Aralık 2017 14:35

Galatasaray yönetimi, Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kararın bugün saat 14:00'te olağanüstü toplantının kararı alan sarkı-kırmızılı yönetim Tudor'la resmen ayrılık kararı aldı.

Galatasaray’da deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası yönetim olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Hürriyet'ten haberine göre, Başkan Dursun Özbek'in gece geç saatlere kadar süren görüşmelerinin ardından bugün Tudor ile yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi. 

Galatasaray, Tudor'a 400 bin Euro tazminat ödeyecek.

Hafta sonu Göztepe karşılaşmasında takımın başında Emrah Bayraktar ve Metin Ülgen olacak. Bayraktar, sezon başında Futbol Akademisi'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak göreve getirilmişti. Öte yandan Galatasaray Yönetimi 13 Ocak’ta seçime gitme kararı da aldı.

Şubat 2017'de göreve gelen Tudor yönetiminde 34 maça çıkan Galatasaray 19 galibiyet 11 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

 

ETİKETLER

Igor TudorGalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24