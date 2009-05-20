Galatasaray transfere hızlı başladı



Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yönetim bir yandan da transfer çalışmaları yürütüyor.



Yöneticiler, Atletico Madrid'in kalecisi Leo Franco ve Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mustafa Sarp ile her konuda anlaşma sağladı.



Turkcell Süper Lig'de aradığını bulamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadelesini sürdüren Galatasaray transfere hızlı girdi.



Sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için işe önce kaleciden başladı. De Santcis'in kulübü Sevilla ile sorunları çözemeyince, Galatasaray yönetimi Atletico Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leo Franco ile her konuda anlaşma sağladı. 32 yaşındaki Arjantinli kaleci, sezon sonunda İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacak.



Galatasaray yönetiminin önümüzdeki sezon için imza attırdığı bir diğer futbolcu ise Bursasporlu Mustafa Sarp. Bu sezon sonunda sözleşmesi biten 28 yaşındaki Mustafa Sarp, defansif orta saha oyuncusu olarak görev yapıyor.



Öte yandan Beşiktaş, derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Servet Çetin'in yine forma giyemeyeceği bildirildi.



Ayağındaki ağrıların geçmesine rağmen milli futbolcunun maç ve kondisyon eksiğinin bulunduğu açıklandı. Gençlerbirliği maçında sakatlanan Emre Güngör'ün tedavisine devam edilirken, bu futbolcunun Beşiktaş'a karşı oynaması bekleniyor.



