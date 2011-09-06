-Galatasaray transfere doydu İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu tarihinin en kötü performanslarından biriyle kapatan Galatasaray, yeni sezon için önemli hamleler yaparken, ciddi bir mali yükümlülüğün de altına girdi. Yıldız futbolcusu ve takım kaptanı Arda Turan'ı İspanyol ekibi Atletico Madrid'e 12 milyon avro bonservis bedeliyle satan sarı-kırmızılı kulüp, 1. transfer dönemi sona ererken,teknik direktör Fatih Terim ve 12 oyuncuyla yaptığı sözleşmelerde, maç başı ücretleri hariç 92 milyon avro ödeme taahhüdünde bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim'le yıllığı 2 milyon avrodan 3 yıllık anlaşırken, görev süresinin sonuna kadar kalması durumunda başarılı teknik adama 6 milyon avro ödeme gerçekleştirilecek. Ancak kulüp ile Terim arasında yapılan anlaşma gereğince, her sezon sonunda tarafların karşılıklı olarak kontratı feshetme hakkı bulunuyor. -Muslera için 16 milyon 750 bin avro- Yeni sezonda kalesini başarılı bir isme teslim etmek isteyen Galatasaray'ın bu hayalinin maliyeti de yüksek oldu. İtalya'nın Lazio takımında forma giyen ve Uruguay'la Amerika Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fernando Muslera'yı kadrosuna katarak 5 yılık sözleşme yapan sarı-kırmızılı takımın, toplamda ödeyeceği rakam 16 milyon 750 bin avroya ulaştı. -Rekor Melo'da- İtalya'nın Juventus takımından kiralanan Brezilyalı savunma oyuncusu Felipe Melo, bu sezon takımda en yüksek ücret alacak oyuncu konumunda. Galatasaray'da 1 yıl kiralık olarak forma giyecek Melo'nun maliyeti, kendisine ödenecek 3 milyon 300 bin avro garanti ücret ve Juventus'a ödenecek 1,5 milyon avro kiralama bedeliyle birlikte 4 milyon 800 bin avroya ulaşıyor. -Okan, geleceğe yatırım- Galatasaray'ın bu sezon transfer ettiği en genç ve en düşük maliyetli futbolcu, Eintracht Frankfurt'un altyapısından alınan 18 yaşındaki Okan Derici oldu. Türkiye 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyen Okan Derici için bonservis ödenmezken, yıllık 150 bin avro karşılığı 3 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Okan Derici, sarı-kırmızılı ekibin gelecekte beklentileri olan isimlerden. -Arda'nın yerine Riera- Atletico Madrid'e transfer olan takım kaptanı Arda Turan'ın açığını kapatmak isteyen Galatasaray, aradığı oyuncuyu Yunanistan'da buldu. Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan İspanyol futbolcu Albert Riera'yı kadrosunu katan ''Cim-bom'', bu transfer için toplamda 14,6 milyon avroyu gözden çıkardı. -Transferin son ismi Sercan Yıldırım oldu- Adı Galatasaray'la geçmiş sezonlarda da anılan Bursasporlu Sercan Yıldırım'ın transferi, 1. transfer döneminin son gününde gerçekleşti. Bursaspor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda yeşil-beyazlı ekibin satışa çıkardığı isimler arasında bulunan Sercan Yıldırım'ın sarı-kırmızılılara maliyeti 6,5 milyon avroya ulaştı.