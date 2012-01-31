-Galatasaray, transferde tek atış yaptı İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Galatasaray, sona ermesine kısa bir gün kala ara transfer döneminde şu ana kadar bir çok oyuncuyla ilgilenmesine karşın, sadece bir oyucuyu kadrosuna katabildi. Ara transfer döneminin 5 Ocak'ta başlamasının ardından önemli çalışmalar yürüten sarı-kırmızılı ekibin aldığı tek isim, Manisaspor'dan Yiğit Gökoğlan oldu. Bu transferin gerçekleşmesi için Manisaspor'a 2,5 milyon avro bonservis ödeyen Galatasaray, Yiğit Gökoğlan'la da 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yiğit Gökoğlan, transferi nedeniyle Galatasaray'dan bir sezon sonuna kadar 600 bin lira, 2012-13 sezonunda 800 bin lira, 2013-14 sezonunda 900 bin lira, 2014-15 sezonunda 1 milyon lira ve 2015-16 sezonunda da 1 milyon 100 bin lira garanti ücret alacak. Bu sezon için maç başı 10 bin lira ücret alacak oyuncu, diğer sezonlar için de sırasıyla 15 bin, 20 bin, 25 bin ve 25 bin lira kazanacak. Ayrıca oyuncuya, gelecek sezondan itibaren 20'nin üzerinde maçta yer alması durumunda ekstra ödemeler de yapılacak. -Yabancı transferinde henüz sonuç alınamadı- Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda oluşturulan transfer listesindeki yabancı oyunculardan henüz sonuç alamadı. Özellikle İsviçre'nin Basel kulübünde forma giyen Arnavut asıllı Xherdan Shaqiri'nin transferi konusunda yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılı yönetim, görüşmelere başlandığını borsaya bildirmesine karşın, yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu transferi tamamlayamadı. Terim'in listesinde yer aldığını açıkladığı Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen Matias Suarez ve Guillamue Gillet'te de ilerleme sağlayamayan Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kala alternatifleri değerlendiriyor. Galatasaray için ara transfer döneminde ismi gündeme gelen en dikkat çekici isim, Brezilyalı yıldız Ronaldinho olurken, teknik direktör Fatih Terim bu oyuncuya maliyeti ve takım içi dengeleri bozabileceği gerekçesiyle sıcak bakmadı. -Terim, transfer bekliyor- Ara transfer döneminin 1 Şubat Çarşamba günü mesai saati sonunda tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, teknik direktör Fatih Terim'in transfer bekleyişi de sürüyor. Özellikle Bursaspor deplasmanında alınan yenilginin ardından kadroya takviye yapılması gerektiği eleştirileri yükselirken, yönetimin kalan kısa sürede transfer gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu. Sarı-kırmızılı teknik adam, kendisine transferle ilgili yöneltilen sorularda, topun yönetimde olduğunu sık sık tekrarlamıştı. -Kazım, Yunanistan yolunda- Galatasaray takımının, ara transfer döneminde son gün öncesi kadrosundan gönderme yolunda çaba sarf ettiği tek isim milli futbolcu Kazım Kazım oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Kazım Kazım'ın Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralanması konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı.